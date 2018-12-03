شكرا لقرائتكم 48 في المئة تراجع في السيولة المتداولة ببورصة «الكويت» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 9 ساعات في 3 ديسمبر 2018 - اخر تحديث في 2 ديسمبر 2018 / 23:44

حققت بورصة الكويت خلال تعاملات أمس تراحعاًَ في معدلات الأداء، التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المنفذة، والكمية المتداولة عند المقارنة بتعاملات البورصة الخميس الماضي.



وسجل مؤشر السوق الاول أمس، الخسارة الوحيدة بين مؤشرات البورصة، بنسبة طفيفة بلغت 0.001 في المئة تعادل 0.05 نقطة هبوطاً إلى مستوى 5317.76 نقطة في مقابل 5317.81 نقطة الخميس الماضي، فيما سجل مؤشر السوق الرئيس أكبر زيادة بين المؤشرات نسبتها 0.10 في المئة تعادل 4.87 نقطة إلى 4734.87 نقطة في مقابل 4730 نقطة، وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.03 في المئة تعادل 1.69 نقطة صعوداً إلى 5110.90 نقطة في مقابل 5109.21 نقطة لليوم السابق.

وبالنظر إلى الإجماليات، نجد تراجعاً في السيولة المتداولة أمس، بنسبة 48 في المئة إلى 11.2 مليون دينار في مقابل 21.8 مليون دينار لليوم السابق، وهبطت الكمية المتداولة بنسبة 15 في المئة إلى 78 مليون سهم في مقابل 92 مليون سهم، وتراجع عدد الصفقات المنفذة إلى 3292 صفقة في مقابل 3442 صفقة بتراجع قدره 150 صفقة بنسبة 4.4 في المئة.

وتصدر سهم « مشاريع « قائمة الاسهم الرابحة، بعد ارتفاع سعره بنسبة بلغت 1.48 في المئة، وصولاً إلى 206 فلس، من تداول 301 الف سهم، قيمتها 62 الف دينار، نُفذت من خلال 25 صفقة.

وحقق سهم « بوبيان ب « أكبر خسارة بين الاسهم ، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 1.75 في المئة، وصولاً إلى 1010 فلس، من تداول 344 الف سهم، قيمتها 349 الف دينار، جاءت من خلال 85 صفقة.

وسجل سهم « بيتك « أكبر سيولة متداولة في البورصة بلغت 2.33 مليون دينار، استقر سعره خلالها عند 598 فلس.