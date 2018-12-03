الان تتابع النفط يرتفع 5% بعد اتفاق أمريكي صيني بشأن التجارة وانسحاب قطر من “أوبك” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

ارتفعت أسعار النفط 5% بعد اتفاق الولايات المتحدة والصين على عدم فرض أي رسوم جمركية جديدة لمدة 90 يوما وقبل اجتماع “أوبك” خلال الأسبوع الجاري، الذي من المتوقع أن يسفر عن خفض للإمدادات.

وعلى صعيد أوبك، أعلنت قطر أنها ستنسحب من المنظمة في يناير المقبل، ورغم أن إنتاجها النفطي لا يتجاوز 600 ألف برميل يوميا، لكنها أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 53.41 دولار للبرميل بزيادة 2.48 دولار للبرميل أو 4.9% عن آخر سعر إغلاق.

وتعزز الخام الأمريكي أيضا بإعلان كندا أن إقليم ألبرتا سيرغم المنتحين على خفض إنتاج بنسبة 8.7% أو 325 ألف برميل يوميا، لمواجهة اختناقات في خطوط الأنابيب قد تؤدي لزيادة في المخزونات، ويصدر معظم نفط ألبرتا إلى الولايات المتحدة.

وزاد خام برنت 2.89 دولار بما يوازي 4.9% إلى 62.35 دولار للبرميل.

واتفقت الصين والولايات المتحدة في اجتماع مجموعة العشرين في الأرجنتين على عدم فرض رسوم جمركية إضافية لمدة 90 يوما على الأقل بينما يجري الجانبان محادثات.

ويترقب المتعاملون اجتماع منظمة “أوبك” في السادس من ديسمبر الجاري، إذ من المقرر أن تعلن المنظمة وروسيا خفض الإمدادات بهدف كبح فائض الإنتاج، الذي دفع أسعار النفط للهبوط بمقدار الثلث منذ أكتوبر.

ويتوقع المحللون خفض الانتاج بين مليون و1.4 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات أكتوبر، وهو الأعلى لأوبك كمنظمة منذ ديسمبر 2016.