شكرا لقرائتكم خبر «ملكية» تنهي 379 شكوى الكترونية على أعمال كتابات العدل والبلديات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

استقبلت لجنة أخطاء تسجيل الملكية «ملكية» المختصة باستقبال الشكاوى والاعتراضات على أعمال كتابات العدل والبلديات نحو 379 شكوى عبر موقعها، خلال الأشهر الأربعة الماضية، أي منذ بدء أعمال اللجنة.

ووفق بيان لوزارة العدل أمس تنوعت الشكاوى الواردة للجنة ما بين فقدان معاملة أو إجراء خاطئ من الجهة أو تأخير منها، أو تضرر بإيقاف مخطط، أو امتناع عن إجراء وغيرها من الشكاوى، ويتم توجيه المراجع والجهة للإجراء الصحيح لإنهاء المشكلة ومنع تكرارها مستقبلا، ويتم توجيه المراجع إلى تقديم صحيفة دعوى فيما لو استلزم الأمر طلب تعويض أو فض نزاع بين الأفراد فيما بينهم أو مع الجهات الحكومية مع توضيح المسوغات لذلك.

وأكدت اللجنة أن الراغبين في تقديم طلب اعتراض الكتروني على أعمال كتابة عدل أو بلدية يلزمهم تنفيذ 6 خطوات، تضم التحقق من رقم العقار وبيانات مقدم الشكوى وجهة تفاصيل الشكوى والمرفقات والإقرار والتعهد ثم عرض رقم الشكوى.

وقامت اللجنة أخيرا بتمكين الاعتراض بالصكوك اليدوية والقديمة لمن لا يتوفر لديه الصك العقاري الشامل، وذلك يأتي في إطار برامج عدة تتخذها وزارة العدل للمساهمة مع جهات أخرى في تحسين تنافسية البيئة الاستثمارية وتحفيز أداء الأعمال في القطاع الخاص ورفع تصنيف المملكة في مؤشر تسجيل الملكية، والذي يرتبط بشكل رئيس بنشر آلية واضحة وملزمة لإجراءات الاعتراض وتقديم الشكوى على أعمال كتابة العدل والبلديات وربطهما بقيد الدعاوى لدى المحكمة المختصة، وفي حال وجود مشكلة في تسجيل الطلب فيمكن مراسلة الدعم الفني للجنة على البريد الالكتروني.

لجنة «ملكية»

- شكلت بناء على توصية من اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص «تيسير»، التي أنشئت بقرار من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان.

- ترتبط مباشرة بوزير العدل الدكتور وليد الصمعاني

- تتكون من أعضاء متخصصين في أعمال تسجيل الملكية من وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية

- تمارس اللجنة مهامها مستقلة عن وزارتي العدل والشؤون البلدية

- تختص باستقبال شكاوى المستفيدين واعتراضاتهم على أعمال كتابات العدل والبلديات بما يخص إجراءات تسجيل الملكية العقارية (أراض، منازل، مخططات، مزارع، عمائر)

- دعم واجهة الموقع الالكتروني باللغة الإنجليزية

- أيقونتان رئيسيتان لتقديم طلبات الشكاوى:

الأولى لـ«تقديم الاعتراض»

الثانية لـ«متابعة الاعتراض»

طريقة عمل اللجنة:

- عقب استقبال الشكاوى تبدأ البحث في معالجة الإشكال القائم بشأن المعاملة، وذلك بشكل الكتروني كامل

- مخاطبة من يلزم في الوزارة المعنية أو الجهة التابعة؛ لاستيضاح ما لديها وبعث المستندات اللازمة والرد على اللجنة الكترونيا في مدة أقصاها 3 أيام عمل.

- في حال عدم توصل اللجنة إلى معالجة الشكوى وارتباط ذلك بإقامة دعوى على طرف آخر ورغبة المشتكي تقديمها؛ يتم قيد دعواه مباشرة لدى المحكمة المختصة

- إذا توصلت اللجنة إلى عدم وجود سبب مقنع لتوقف كتابة العدل أو البلديات فتقوم بالتوجيه بإكمال اللازم على أن ترفع اللجنة تقريرا دوريا لوزير العدل

- التقرير يتضمن ما استقبل من طلبات وما أنهي من معاملات، والرفع بالحلول للمشاكل العامة والخاصة التي من شأنها التسهيل على المراجعين والمستثمرين فيما يخص أملاكهم العقارية

6 خطوات لتقديم طلب الاعتراض

التحقق من رقم العقار

بيانات مقدم الشكوى

تفاصيل الشكوى

المرفقات

الإقرار والتعهد

عرض رقم الشكوى

أبرز الشكاوى الواردة