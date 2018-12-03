شكرا لقرائتكم خبر نمو أعداد الشركات 23% والمؤسسات 35% بالربع الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

سجلت أعداد الشركات والمؤسسات القائمة خلال الربع الثالث من 2018 ارتفاعا مضطردا بلغت نسبته 23% و35% على التوالي، مقارنة بالفترة ذاتها خلال العامين 2016 و2017، وذلك تزامنا مع إجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة.

ووفق تقرير وزارة التجارة والاستثمار، سجلت أعداد المؤسسات القائمة خلال الربع الثالث 2018 نموا بنسبة 35%، ليصل عدد المؤسسات القائمة إلى 945.6 ألف مؤسسة.

وارتفعت أعداد الشركات القائمة بنسبة 23% خلال الربع الثالث من 2018، لتصل إلى 148.8 ألف شركة.

كما سجلت أعداد الشركات ذات المسؤولية المحدودة ارتفاعا بمعدل 25% لتصل إلى 108.44 آلاف شركة، ونمى معدل الشركات المساهمة المقفلة بنسبة 15% خلال الربع الثالث من عام 2018 ليصل عددها إلى 1,408 شركات.

وارتفعت نسب إصدار السجلات التجارية لعشرة قطاعات اقتصادية بمعدل يتراوح بين 8.27% و16.94% خلال الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بالربع المماثل من عام 2017، وشملت هذه القطاعات تجارة الجملة والتجزئة والخدمات التجارية، والتشييد والبناء - المقاولات، والصناعة، والنقل والتخزين والتبريد، والخدمات الاجتماعية والشخصية، والزراعة والصيد والغابات، وتوليد الكهرباء واستخراج المياه، والمناجم والبترول وخدمات المال والأعمال، وخدمات متنوعة.

أعداد المنشآت التجارية القائمة خلال الربع الثالث:

المؤسسات:

945,660

824,771

701,351

الشركات:

148,809

133,603

121,001

الشركات ذات المسؤولية المحدودة:

108,439

96,754

87,067

الشركات المساهمة المقفلة:

1,408

1,339

1,222