شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة القطرى: الدوحة تعتزم الانسحاب من أوبك يناير 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعد الكعبى وزير الطاقة القطرى، اليوم الاثنين، إن قطر ستنحسب من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اعتبارا من يناير 2019.
وأضاف الكعبى فى مؤتمر صحفى أن قرار الانسحاب من أوبك جاء بعد مراجعة قطر سبل تحسين دورها العالمى والتخطيط لاستراتيجية طويلة الأجل .
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