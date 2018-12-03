الان تتابع 19 مليار ريال حجم سوق الأدوية في السعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: بلغ حجم سوق الأدوية في السعودية نحو 19 مليار ريال، ويواجه السوق حاجة لتوطين الصناعات الدوائية، ليتوافق مع رؤية السعودية 2030. ومع برنامج التحول الوطني 2020 والذي يستهدف رفع مساهمة الصناعات الدوائية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 0.98% إلى 1.97%.

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