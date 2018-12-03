قادة الـ 20: تعهد بإصلاح منظمة التجارة والتزام بتحسين نظام دولي قائم على القواعد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعهد قادة مجموعة الـ 20 في ختام اجتماعهم في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس مساء أمس الأول، بتنفيذ «الإصلاح الضروري» لمنظمة التجارة العالمية، وهو مطلب رئيس للولايات المتحدة. واتفقوا على «الالتزام بالعمل من أجل تحسين نظام دولي قائم على القواعد»، وعد هذا بمثابة تنازل من الجانب الأمريكي.

ورحب البيان الختامي لقمة قادة دول الـ 20 بالنمو الاقتصادي العالمي القوي والتعهد باستخدام جميع أدوات السياسة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، وتجنب المخاطر السلبية من خلال تعزيز الحوار والإجراءات لتعزيز الثقة، مشددا على أن السياسة النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار سيستمران بما يتماشى مع تفويضات البنوك المركزية.

وقال البيان «نشكر الأرجنتين على رئاستها لمجموعة قمة الـ 20 وعلى استضافة مؤتمر قمة بوينس آيرس الناجح، ونتطلع إلى عقد اجتماعاتنا المقبلة في اليابان 2019، وفي السعودية عام 2020».

وأضاف أن القمة عملت على بناء توافق في الآراء بشأن تنمية عادلة ومستدامة من خلال جدول أعمال محوره الإنسان، مشيرا إلى أنه جرى التركيز على مستقبل العمل، والبنية التحتية من أجل التنمية، والمستقبل الغذائي المستدام.

ولم يتضمن البيان وعدا لتجنب الحمائية التجارية، وبالمثل، لم تكن هناك صياغة حول الممارسات التجارية العادلة، في حين تعهدت الدول بضمان وجود نظام مالي دولي سليم ومستقر، بما في ذلك المسائل الضريبية وغسل الأموال.

وأوضح البيان أنه ينبغي للسياسة المالية أن تعيد بناء الحواجز عند الحاجة، وأن تستخدم بمرونة وأن تكون داعمة للنمو، مع ضمان أن يكون الدين العام على مسار مستدام، وأن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيعزز إمكانات النمو والتأكيد على التزامات سعر الصرف التي قام بها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مارس الماضي، وتأييد خطة عمل بوينس آيرس.

وحول المناخ، أشار البيان إلى أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بانسحابها من اتفاقية المناخ في باريس التي تم التوصل إليها في عام 2015، فيما وعدت الدول الأخرى بمواصلة التعامل مع تغير المناخ، مع تعزيز التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.

أبرز ما ركز عليه البيان الختامي