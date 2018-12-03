شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يواجه الضغط السلبي – تحليل - 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر اللايتكوين تداولات اليوم بميل هابط واضح ليكسر دعم القناة الفرعية الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي نعتقد بأنها تشكّل نموذج علم استمراري هابط، مما يعني بأن السعر سيواجه ضغط سلبي متوقع خلال الفترة القادمة، مستهدفاً مناطق 25.00 بشكل رئيسي.

كسر مستوى 30.65 سيضيف مزيد من التأكيد على استمرار الانخفاض المتوقع، في حين يمثل الثبات دون 34.25 شرط رئيسي لاستمرار الاتجاه الهابط.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 34.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط