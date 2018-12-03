شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريبل ينخفض بهدوء – تحليل - 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يزحف سعر الريبل نحو الأسفل بشكل هادئ جداً، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الهابط فعالاً على المدى اللحظي والقصير، معتمدين على الثبات دون مستوى 0.42، بانتظار زيارة مستوى 0.24 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.26 والمقاومة 0.42

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط