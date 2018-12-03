شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يكسر الدعم – تحليل - 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر الإيثريوم كسراً لمستوى دعم القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة ويستقر دونه الآن، ليقع تحت ضغط سلبي متوقع خلال الفترة القادمة، يدعمه المتوسط المتحرك 50 الذي يدفع السعر نحو الأسفل، بانتظار استهداف مناطق 100.00 من جديد.

لذلك، نحن نرجح أن نشهد مزيد من الانخفاض اليوم ما لم يتم اختراق مستوى 120.00 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 105.00 والمقاومة 120.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط