شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين ضمن نموذج سلبي – تحليل - 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد سعر البتكوين صعوبة في مواصلة الارتفاع في الجلسات الماضية، ليسجّل مستويات قمم منخفضة تشكّل نموذج قمة مزدوجة يظهر بالرسم البياني أعلاه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، ويحتاج السعر لكسر مستوى 3860.00 لتأكيد الاندفاع نحو تحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 3475.00.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الفترة القادمة ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 4225.00 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3500.00 والمقاومة 4225.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط