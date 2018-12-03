شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يتأثر بالعزم السلبي – تحليل - 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الفرنك محاولة لاختراق مستوى 0.9990 لكنه حافظ على ثبات الإغلاق اليومي دونه، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط قائماً حتى الآن، تدعمه سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار زيارة مستوى 0.9900 مبدئياً.

كسر المستوى المذكور سيدفع السعر نحو 0.9835 كمحطة تالية، في حين إن اختراق 0.9990 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للعودة إلى المسار الرئيسي الصاعد من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9900 والمقاومة 0.9920

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط