شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الارتفاع – تحليل - 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي اليوم بارتفاع ملحوظ ليقترب من حاجز 0.7400، ويحصل على دعم إيجابي من مؤشر ستوكاستيك والمتوسط المتحرك 50، بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، حيث ينتظم السعر داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.7437. الثبات فوق مستويات 0.7277 و0.7240 مهم لاستمرار الارتفاع المتوقع. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7300 والمقاومة 0.7440 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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