شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحاول التعافي – تحليل - 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر عقود خام برنت تداولات اليوم بارتفاع قوي ليخترق مستوى 61.10 ويستقر فوقه، مما يحوّل المسار اللحظي نحو الارتفاع، بانتظار زيارة مستوى 63.95 كمحطة رئيسية تالية.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً لهذا اليوم، مع الإشارة إلى أن اختراق مستوى المذكور سيدفع السعر نحو 70.00 على المدى القريب، في حين إن كسر 61.10 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للانخفاض من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 61.00 والمقاومة 64.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد