شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يبدأ بفجوة صاعدة – تحليل - 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يفتتح سعر النفط تداولات اليوم بفجوة صاعدة تضع السعر فوق مستوى 52.60، ويظهر مزيد من الميل الصاعد في إشارة لتوجه السعر للتعافي خلال الجلسات القادمة، مما يجعلنا نرجح الاتجاه الصاعد لهذا اليوم، والذي يستهدف مستوى 57.46 بشكل رئيسي.

نشير إلى أن كسر مستويات 52.60 ثم 51.46 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 52.60 والمقاومة 55.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد