شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتعافى – تحليل - 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر الفضة محاولة لكسر مستوى 14.15 في الجلسات الأخيرة لكنه يرتد صعوداً ليستقر فوق المتوسط المتحرك 50، ويحصل على دعم إيجابي من مؤشر ستوكاستيك، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، بانتظار اختبار مستوى 14.73 بشكل رئيسي.

نذكر بأن اختراق المستوى المستهدف سيدفع السعر نحو 15.22 كمحطة إيجابية تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 13.93 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.20 والمقاومة 14.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد