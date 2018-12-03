شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاول بإيجابية – تحليل - 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب تداولات إيجابية الآن ليبدأ محاولات التوجه نحو هدفنا الإيجابي الرئيسي المنتظر عند 1238.30، تدعمه إيجابية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار مزيد من الارتفاع لهذا اليوم. القناة التصحيحية الصاعدة تستمر بتنظيم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات فوق مستوى 1208.40. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1215.00 والمقاومة 1240.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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