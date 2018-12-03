شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يمحو جميع مكاسبه – تحليل صباحي – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك بعد تسجيله لأعلى سعر له خلال تلك الجلسة عند 211.00 ، ليرتد منه انخفاضاً ويمحو جميع مكاسبه ، في ظل تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 205.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 215.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 205.00 ومستوى المقاومة 215.00 .