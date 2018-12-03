شكرا لقرائتكم خبر عن عقارات ك يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة عقارات الكويت (KRE) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.41% بما يعادل 1.30 نقطة ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 56.15 ، هذا المستوى يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 68.30 إلى 44.00) .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 56.15 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 59.02 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 53.28 ومستوى المقاومة 58.00 .