شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية يستند لدعمه الحالي – تحليل صباحي – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) (GPI) انخفاضه بتداولاته الاخيرة على المدى القصير ، ليستند السهم بانخفاضه الأخير إلى مستوى الدعم المهم 27.00 ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -2.87% بما يعادل -0.80 نقطة .

ولهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 27.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 29.90 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 29.00 .