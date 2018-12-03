شكرا لقرائتكم خبر عن الدولي يواصل الارتفاع – تحليل صباحي – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بنك الكويت الدولي (KIB) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، وذلك بعد نجاحه في اختراق مستوى المقاومة المحوري 262.00 ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 0.38% بما يعادل 1.00 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 262.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 271.30 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 260.00 ومستوى المقاومة 271.30 .