شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) على عدم تغيير بجلسته الأخيرة ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 609.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 649.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 590.00 ومستوى المقاومة 620.00 .