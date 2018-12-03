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شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك يبقي الوضع بلا تغيير – تحليل صباحي – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) على عدم تغيير بجلسته الأخيرة ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب ، ليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 609.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 649.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 590.00 ومستوى المقاومة 620.00 .
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