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شكرا لقرائتكم خبر عن الاثمار يقترب من دعم محوري – تحليل صباحي – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم بنك الإثمار (ITHMR) في آخر جلساته ، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير ، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.72% بما يعادل -0.50 نقطة .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 27.70 ، طيلة ثبات المقاومة 30.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 27.70 ومستوى المقاومة 30.00 .
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