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شكرا لقرائتكم خبر عن البيت يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة بيت الأوراق المالية (SECH) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.54% بما يعادل 1.30 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 53.97 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 50.03 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.03 ومستوى المقاومة 53.97 .
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