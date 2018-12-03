شكرا لقرائتكم خبر عن البيت يستعد بمهاجمة مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة بيت الأوراق المالية (SECH) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.54% بما يعادل 1.30 نقطة ، وذلك في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تأثره باختراق خط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 53.97 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 50.03 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 50.03 ومستوى المقاومة 53.97 .