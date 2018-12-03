شكرا لقرائتكم خبر عن مدار يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم شركة المدار للتمويل والاستثمار (MADAR) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح السهم بالتخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.65% بما يعادل 4.00 نقطة ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 140.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 180.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 140.00 ومستوى المقاومة 180.00 .