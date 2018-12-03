شكرا لقرائتكم خبر عن برقان يستعد بمهاجمة مقاومة محورية – تحليل صباحي – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بنك برقان (BURG) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط سيطرة الموجة التصحيحية الصاعدة على المدى القصير ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.71% بما يعادل 2.00 نقطة ، ليستعد السهم بهذا الارتفاع بمهاجمة مستوى المقاومة المحوري 288.00 .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 288.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 309.75 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 277.00 ومستوى المقاومة 293.54 .