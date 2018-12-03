شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي - 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مصرف الإنماء (1150) ارتفاعاً بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، بالتزمن مع تخطيه لمقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 5.95% بما يعادل 1.24 ريال ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة تأكيده باختراق مستوى المقاومة 22.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 23.52 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.50 ومستوى المقاومة 23.52 .