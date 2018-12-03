- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي - 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم مصرف الإنماء (1150) ارتفاعاً بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، بالتزمن مع تخطيه لمقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 5.95% بما يعادل 1.24 ريال ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة تأكيده باختراق مستوى المقاومة 22.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 23.52 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 21.50 ومستوى المقاومة 23.52 .
شكرا لقرائتكم خبر عن الإنماء يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي - 03-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .