شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب للأدنى لها في أربعة أسابيع مع استأنف مؤشر الدولار الارتداد من الأعلى له في ثلاثة أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب خلال الجلسة الآسيوية لنشهد الأعلى لها منذ السابع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وسط انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة في أربعة جلسات من الأعلى له منذ 13 من الشهر الماضي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في نيويورك.

في تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم 15 شباط/فبراير المقبل 0.37% لتتداول حالياً عند 1,230.50$ للأونصة موضحة الأعلى لها في أربعة أسابيع مقارنة مع الافتتاحية عند 1,227.80$ للأونصة، وسط تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.33% إلى مستويات 96.95 موضحة استأنف ارتداده من الأعلى له في ثلاثة أسابيع مقارنة بالافتتاحية عند 97.13.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه حديث ريتشارد كلاريدا نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في مقابلة له على إذاعة وتليفزيون وكالة بلومبيرج الإخبارية، وذلك قبل حديث راندال كوارلز نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك.

وذلك قبل أن يقوم عضو أخر في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون وليامز بتقييم الملاحظات الافتتاحية في مؤتمر التطوير الهيكلي لسوق الخزانة الأمريكية الذي يستضيفه بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، وصولاً لصدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن أمريكا للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 55.4 ومقابل 55.4 في تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، قد تعكس عقب ذلك قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي للشهر الماضي تقلص الاتساع إلى 57.5 مقابل 57.7 في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد تظهر قراءة المؤشر المعهد ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 70.1 مقابل 71.6، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة الإنفاق على البناء والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر.

وصولاً إلى حديث لايل برينارد نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر التطوير الهيكلي لسوق الخزانة الأمريكية، ويأتي ذلك قبل ساعات من شاهدة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس يوم الأربعاء المقبل حيال التوقعات الاقتصادية في واشنطون، وحديثه في نهاية الأسبوع الجاري عن الاقتصاد وأمريكا الريفية في الحدث السنوي لمجلس مساعدة الإسكان أيضا في واشنطون.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا يوم أمس الأحد أصدر البيت الأبيض بياناً عن عشاء الزعماء في قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيريس، أوضح أن كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج ناقشوا مجموعة من القضايا المثيرة للجدل من بينها النزاع التجاري القائم بين بواشنطون وبكين، والذي ينذر بحرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

وأفاد بيان البيت الأبيض بالأمس أن "الرئيس ترامب اتفق على أنه في الأول من كانون الثاني/يناير 2019 ستترك التعريفات على المنتجات الصينية التي تقدر بقمة 200$ مليار بمعدل 10 في المائة ولن يتم رفعها إلى 25 في المائة في ذلك التاريخ" وأنه خلال التسعين يوم التاليين سيواصل المسئولين الأمريكيين والصينيين التفاوض حول العديد من القضايا محل النزاع التجاري القائم وبالأخص نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية بالإضافة إلى الزراعة.

ونود الإشارة لكون توصل ترامب ونظيره شي جينبينج لهدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر سيواصل خلالها المسئولين الأمريكيين والصينيين مفاوضاتهم التجارية، قد أثقل بدوره على أداء الدولار الأمريكي الذي اعتمده المستثمرين مؤخراً كملاذ أمن، ويذكر أن العملة الخضراء فقدت جاذبيتها بشكل نسبي الأسبوع الماضي من جراء تسعير الأسواق لخطاب باول الأخيرة على أنه اعتدال محتمل في وتيرة تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

مع العلم أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في السابع والثامن من تشرين الثاني/نوفمبر والذي تم الكشف عنه من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس الماضي، قد أفاد بأن هناك زيادة قريبة لمعدلات الفائدة على الأموال الفيدرالية وأن صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي قد تناقشوا حول موعد وقف زيادة أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل مستقبلياً.