شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعاً بآخر جلساته ، لينجح بهذا الارتفاع في اختراق سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، بالتزامن مع تخطيه لمقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.84% بما يعادل 142.03 ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 7702.25 ، ليستهدف مستوى المقاومة 7917.99 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7702.25 ومستوى المقاومة 7917.99 .
|
عدد أسهم الشركات الرابحة 167
|
عدد أسهم الشركات الخاسرة 14
|
عدد أسهم الشركات الثابتة 6
|
عدد أسهم الشركات المتداولة 187
شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 03-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .