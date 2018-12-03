شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل صباحي – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) ارتفاعاً بآخر جلساته ، لينجح بهذا الارتفاع في اختراق سقف قناة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، بالتزامن مع تخطيه لمقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، محققاً أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 1.84% بما يعادل 142.03 ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 7702.25 ، ليستهدف مستوى المقاومة 7917.99 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7702.25 ومستوى المقاومة 7917.99 .