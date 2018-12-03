شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يبقي الوضع بلا تغيير - تحليل صباحي - 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) على عدم تغيير في آخر جلساته ، وذلك وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قنا ة سعريه تصحيحية هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، أمام الدعم الإيجابي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 على المستويات اللحظية .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 5301.54 ، ليستهدف مستوى المقاومة 5384.58 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 5301.54 ومستوى المقاومة 5384.58 .
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