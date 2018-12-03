شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات أخر أشهر العام على ارتفاعات بنحو 2% مدعمة بهدنة ترامب وشي جينبينج والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات التداول لهذا الأسبوع والشهر الجاري كانون الأول/ديسمبر إيجابية بشكل ملحوظ مع قيادة مؤشرات الأسهم الصينية لمسيرات المكاسب والتي ارتفعت بنحو الثلاثة بالمائة اليوم الاثنين في أعقاب توصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج لهدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر سوف يواصل خلالها المسئولين الأمريكيين والصينيين مفاوضاتهم التجارية.

ووفقاً لبيان البيض الأبيض الذي صدر يوم أمس الأحد عن عشاء الزعماء في قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بيونس أيريس، فقد ناقش كل من الرئيس الأمريكي ترامب نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج مجموعة من القضايا المثيرة للجدل من بينها النزاع التجاري القائم بين بواشنطون وبكين، والذي ينذر بحرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم.

وأفاد بيان البيت الأبيض أن "الرئيس ترامب اتفق على أنه في الأول من كانون الثاني/يناير 2019 ستترك التعريفات على المنتجات الصينية التي تقدر بقمة 200$ مليار بمعدل 10 في المائة ولن يتم رفعها إلى 25 في المائة في ذلك التاريخ" وأنه خلال التسعين يوم المقبلين سيواصل المسئولين الأمريكيين والصينيين التفاوض حول العديد من القضايا محل النزاع التجاري القائم وبالأخص نقل التكنولوجيا والملكية الفكرية بالإضافة إلى الزراعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية ارتفعت خلال تداولات اليوم، ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان ارتفاعاً بنسبة 1.54% وليربح 25.73 نقطة ويصل إلى المستوى 1,693.18، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد ارتفع بنسبة 1.41% ليربح هو الأخر 314.91 نقطة ويصل إلى المستوى 22,665.97.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية ارتفاعاً، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 3.13% ليربح 99.27 نقطة ويصل إلى المستوى 3,271.96. وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 2.87% ليربح هو الأخر 74.25 نقطة ويصل إلى المستوى 2,662.44.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد ارتفاعاً بنسبة 2.79% ليربح 740.63 نقطة ويصل إلى المستوى 27,247.38. كما شهد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية ارتفاع بنسبة 1.89% ليربح هو الأخر 39.58 نقطة ويصل إلى المستوى 2,136.44.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفاع بنسبة 0.73% ليربح 64.05 نقطة ويصل إلى المستوى 8,887.59، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 1.77% ليربح هو الأخر 100.14 نقطة ويصل إلى المستوى 5,767.30.