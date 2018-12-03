شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي ستهل أولى جلسات الأسبوع والشهر الجاري على فجوة سعريه صاعدة أمام الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية ليقلص جزء محدودة في الفجوة السعريه الصاعدة التي استهل بها الزوج تداولات هذا الأسبوع والشهر الجاري أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في نيويورك.

في تمام الساعة 02:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.15% إلى مستويات 0.7360 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7371 بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7348، بينما حقق الزوج الأعلى له منذ 21 من آب/أغسطس الماضي عند 0.7384، مع العلم أن الزوج اختتم تداولات الأسبوع الماضي وشهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عند 0.7306.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي الكشف عن قراءة مؤشر التصنيع من قبل المجموعة الصناعية الاسترالية (AIG) والتي أوضحت تقلص الاتساع إلى 51.3 مقابل 58.3 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مقياس التضخم من قبل معهد ملبورن (MI) والتي أوضحت الثبات عند مستويات الصفر مقابل نمو 0.1% في تشرين الأول/أكتوبر، بينما أظهرت القراءة السنوية للمؤشر تباطؤ النمو إلى 1.6% مقابل 1.9%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر تصاريح البناء والتي أظهرت تراجعاً 1.5% مقابل ارتفاع 5.5% في أيلول/سبتمبر الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لانخفاض 1.4%، بينما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر تقلص التراجع إلى 13.4% مقابل 14.1%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 14.0%.

وذلك بالتزامن مع الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر إعلانات الوظائف والتي أوضحت انخفاضاً 0.3% مقابل ارتفاع 0.3% في تشرين الأول/أكتوبر، وصدور قراءة مؤشر الأرباح التشغيلية للشركات والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 1.9% مقابل 2.4% في الربع الثاني الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 2.9%.

بخلاف ذلك، يترقب المستثمرين حالياً للكشف عن القراءة السنوية لمؤشر أسعار السلع لشهر تشرين الثاني/نوفمبر في تمام الساعة 05:30 صباحاً بتوقيت جرينتش، وذلك قبل ساعات قرار البنك المركزي الاسترالي حيال أسعار الفائدة غداً الثلاثاء والكشف عن بيانات النمو لاستراليا عن الربع الثالث بعد غداً الأربعاء، بالإضافة إلى الكشف عن بيان السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الاسترالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً لما سوف تسفر عنه حديث ريتشارد كلاريدا نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في مقابلة له على إذاعة وتليفزيون وكالة بلومبيرج الإخبارية، وذلك قبل حديث راندال كوارلز نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي عن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية في مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك.

وذلك قبل أن يقوم عضو أخر في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح، رئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون وليامز بتقييم الملاحظات الافتتاحية في مؤتمر التطوير الهيكلي لسوق الخزانة الأمريكية الذي يستضيفه بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، وصولاً لصدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي من قبل ماركيت عن أمريكا للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند 55.4 ومقابل 55.4 في تشرين الأول/أكتوبر.

وفي نفس السياق، قد تعكس عقب ذلك قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي للشهر الماضي تقلص الاتساع إلى 57.5 مقابل 57.7 في تشرين الأول/أكتوبر، كما قد تظهر قراءة المؤشر المعهد ذاته المقاس بالأسعار تقلص الاتساع إلى 70.1 مقابل 71.6، وذلك بالتزامن مع صدور قراءة الإنفاق على البناء والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.4% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في أيلول/سبتمبر.

وصولاً إلى حديث لايل برينارد نائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي في مؤتمر التطوير الهيكلي لسوق الخزانة الأمريكية، ويأتي ذلك قبل ساعات من شاهدة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس يوم الأربعاء المقبل حيال التوقعات الاقتصادية في واشنطون، وحديثه في نهاية الأسبوع الجاري عن الاقتصاد وأمريكا الريفية في الحدث السنوي لمجلس مساعدة الإسكان أيضا في واشنطون.