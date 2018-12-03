شكرا لقرائتكم خبر عن تشب يتخطى مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم تشب (8240) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.14% بما يعادل 0.38 ريال ، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 17.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 19.30 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 19.30 .