- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تشب يتخطى مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم تشب (8240) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، ليحقق أرباحاً جديدة بلغت نسبتها 2.14% بما يعادل 0.38 ريال ، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، أمام سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه .
ولهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 17.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 19.30 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 17.00 ومستوى المقاومة 19.30 .
شكرا لقرائتكم خبر عن تشب يتخطى مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 03-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .