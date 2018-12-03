شكرا لقرائتكم خبر عن الطيار يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل صباحي – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الطيار (1810) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.75% بما يعادل 0.36 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . ولهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 22.20 ، ليستهدف مستوى الدعم 19.56 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.56 ومستوى المقاومة 22.20 .

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