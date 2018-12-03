شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل بمنطقة محيرة من التداولات - تحليل صباحي - 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم أسمنت حائل (3001) في آخر جلساته ، وذلك وسط ثبات مستوى الدعم 8.00 ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.12% بما يعادل -0.01 ريال ، أمام سيطرة الاتجاه الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه . ولذلك نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات مستوى الدعم 8.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 8.59 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.86 ومستوى المقاومة 8.40 .

شكرا لقرائتكم خبر عن أسمنت حائل بمنطقة محيرة من التداولات - تحليل صباحي - 03-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .