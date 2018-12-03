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شكرا لقرائتكم خبر عن الأندلس يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الأندلس (4320) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.42% بما يعادل 0.06 ريال ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 13.14 ، طيلة ثبات المقاومة 15.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.14 ومستوى المقاومة 15.00 .
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