شكرا لقرائتكم خبر عن الأندلس يرتفع وسط الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم الأندلس (4320) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 0.42% بما يعادل 0.06 ريال ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، تحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير .

ولهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 13.14 ، طيلة ثبات المقاومة 15.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.14 ومستوى المقاومة 15.00 .