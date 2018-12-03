شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية يختبر مقاومة خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم الشركة الخليجية (8260) على ارتفاع بتداولاته الاخيرة على المستويات اللحظية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.23% بما يعادل 0.16 ريال ، ليختبر السهم بهذا الارتفاع مقاومة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 13.30 ، ليستهدف مستوى الدعم 12.50 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 12.50 ومستوى المقاومة 14.00 .

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