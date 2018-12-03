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شكرا لقرائتكم خبر عن البلاد يكتسي باللون الأخضر – تحليل صباحي – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم البلاد (1140) ارتفاعاً في آخر جلساته ، لينجح السهم بهذا الارتفاع في اختراق مستوى المقاومة 25.00 ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.81% بما يعادل 0.70 ريال ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
ولذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 25.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 26.80 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.00 ومستوى المقاومة 26.80 .
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