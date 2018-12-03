شكرا لقرائتكم خبر عن بروج للتأمين يرتفع بمحاذاة خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بروج للتأمين (8270) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وياتي هذا الارتفاع مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.85% بما يعادل 0.68 ريال ، أمام تداولات السهم بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه . ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 26.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 22.80 استعداداً لكسره . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.80 ومستوى المقاومة 26.00 .

شكرا لقرائتكم خبر عن بروج للتأمين يرتفع بمحاذاة خط اتجاه هابط – تحليل صباحي – 03-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .