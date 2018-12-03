شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر للوقود (QFLS) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات أمس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 167.50 ريال، وذلك على خلفية تلقيه دعما عند مستوى 165 ريال، في ظل تداول السهم في نطاق ضيق للغاية منذ أسبوعين، كما تعكس المؤشرات الفنية استمرار الحيادية في الاجل القصير، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم الحالي عند 165 ريال، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 156 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 165.83 وبين مستوى المقاومة هو 169.17 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد