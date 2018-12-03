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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم جلسة هادئة خلال أمس الاحد، حيث اغلق منخفضا عند ادنى مستوى خلال الجلسة وهو 5.90 ريال، بينما استهل الجلسة عند أعلى مستوى وهو 5.95 ريال، في ظل استمرار تداول السهم في قناة هابطة متوسطة الأجل، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد ضغوطا بيعية قد تهبط به لمستوى الدعم 5.50 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 6.20 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.87 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.93 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 03-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .