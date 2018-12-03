شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر وعمان للاستثمار (QOIS) يتداول في قناة هابطة -تحليل صباحي- 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم جلسة هادئة خلال أمس الاحد، حيث اغلق منخفضا عند ادنى مستوى خلال الجلسة وهو 5.90 ريال، بينما استهل الجلسة عند أعلى مستوى وهو 5.95 ريال، في ظل استمرار تداول السهم في قناة هابطة متوسطة الأجل، ولا تعكس المؤشرات الفنية أي إشارات ذات أهمية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد ضغوطا بيعية قد تهبط به لمستوى الدعم 5.50 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 6.20 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 5.87 ريال وبين مستوى المقاومة هو 5.93 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط