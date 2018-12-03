شكرا لقرائتكم خبر عن المجموعة للرعاية الطبية (MCGS) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق أمس الاحد عند مستوى 63.08 ريال، في ظل استمرار ملامسته لمستوى المقاومة الحالي والقوي عند 63.50 ريال، وهو المستوى الذي فشل السهم في تجاوزه طيلة الأسبوعين الماضيين، في إشارة الى قوة هذا المستوى وإمكانية دفعه للسهم لأسفل للوصول لمستوى الدعم 60 ريال كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 64 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 62.50 وبين مستوى المقاومة هو 63.50 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط