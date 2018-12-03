شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الملاحة القطرية (QNNS) يتداول في نطاق ضيق -تحليل صباحي- 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة أمس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 68.31 ريال، في ظل استمرار تداول السهم في اتجاه عرضي على المدى القصير ما بين مستوى 67 ومستوى 69 ريال منذ منتصف الشهر الماضي، وفي الوقت الذي يقترب حدي مؤشر "Bollinger Bands " من بعضها البعض، وهو ما يشير الى قرب تغير الاتجاه الحالي للسهم، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 67.50 ريال وبين مستوى المقاومة هو 69 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط