شكرا لقرائتكم خبر عن البنك التجاري (CBQK) يعكس ضعف في الأداء -تحليل صباحي- 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق أمس الاحد عند مستوى 41.30 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 42.50 ريال، وهو المستوى الذي فشل السهم في تجاوزه منذ شهر أغسطس من العام الحالي، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 40 ريال كمستوى اول ثم 38 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 42.50 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 40.77 ريال وبين مستوى المقاومة هو 41.77 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط