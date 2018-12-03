شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف قطر الإسلامي (QIBK) يتجه لأسفل -تحليل صباحي- 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة منذ بداية الشهر الماضي لينهي تداولات أمس الاحد في المنطقة الحمراء عند مستوى 149.51 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر "Williams %R " لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم الحالي عند 147 ريال، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 142 ريال كمستوى اول ثم 135 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 154 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 148.00 ريال وبين مستوى المقاومة هو 151.02 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط