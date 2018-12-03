شكرا لقرائتكم خبر عن بنك قطر الوطني (QNBK) غير قادر على التجاوز -تحليل صباحي- 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقاريرنا السابقة منذ شهر أكتوبر الماضي، حيث اغلق أمس الاحد منخفضا عند مستوى 197.01 ريال، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى المقاومة 200 نقطة، مخترقا خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك حالة من الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 190 ريال كمستوى اول ثم 182 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 202 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 196.35 ريال وبين مستوى المقاومة هو 197.67 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط