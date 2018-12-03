شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) يخسر مكاسب الخميس -تحليل صباحي- 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير، حيث انهى جلسة أمس الاحد عند مستوى 17.99 ريال، وذلك بعدما فشل في تجاوز مستوى المقاومة الحالي عند 18.30 ريال، في الوقت الذي اطلق فيه مؤشر استوكاستيك إشارة بيع، مما نتوقع معه ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 17.60 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 18.30 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 17.89 ريال وبين مستوى المقاومة هو 18.09 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط