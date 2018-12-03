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شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات أمس الاحد عند مستوى 38.60 ريال مرتفعا، وفي ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بجلسة الخميس، وهو ما يعكس عزوف المتداولين عند التداول في السهم، ومقتربا بذلك السهم من خط اتجاهه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان ترسل السهم لأسفل لمستوى الدعم 37 ريال، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 37 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 38.08 ريال وبين مستوى المقاومة هو 38.93 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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