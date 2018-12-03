شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم أمس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 12.27 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 13 ريال، حيث يقابل خط القناة الصاعدة متوسط الأجل، والذي دفع السهم لأسفل ليغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة، في إشارة الى سيطرة القوى البيعية على مسار الجلسة، مكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing " وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 11.50 ريال كمستوى اول ثم 9.8 ريال، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 13.20 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 11.86 ريال وبين مستوى المقاومة هو 12.68 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط