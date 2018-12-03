- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم أمس الاحد أولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 12.27 ريال، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 13 ريال، حيث يقابل خط القناة الصاعدة متوسط الأجل، والذي دفع السهم لأسفل ليغلق عند ادنى مستوى له خلال الجلسة، في إشارة الى سيطرة القوى البيعية على مسار الجلسة، مكون بذلك نموذج "Bearish Engulfing " وهو من الشموع اليابانية السلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 11.50 ريال كمستوى اول ثم 9.8 ريال، شرط بقاء السهم أسفل مستوى 13.20 ريال.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 11.86 ريال وبين مستوى المقاومة هو 12.68 ريال
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن إزدان العقارية (ERES) يبدا جني الأرباح -تحليل صباحي- 03-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .