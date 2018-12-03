شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يستهل الأسبوع منخفضا -تحليل صباحي- 03-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر أولى جلسات الأسبوع الحالي منخفضا، حيث اغلق أمس الاحد عند مستوى 10316 نقطة، ليعود بذلك مرة أخرى أسفل خط الاتجاه الهابط قصير الأجل، والذي يشكل مقاومة قد تدفع بالمؤشر لمستوى الدعم الهام عند 10250 نقطة، ونتوقع ان يشهد المؤشر تذبذب بين المستوى الأخير ومستوى 10400 نقطة حتى اختراق احدهم. لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الأيام القادمة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



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